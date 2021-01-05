Чем 2020-й запомнится каждому россиянину. Итоги года в 22 фото

Минувший год запомнился бы россиянам надолго и без пандемии коронавируса. 2020-й вместил в себя смену правительства, обновление Конституции, протесты, обвинение журналиста Сафронова, приговор актеру Ефремову и многое другое. URA.RU предлагает читателям вспомнить основные вехи минувшего года с помощью лучших кадров, сделанных фотокорреспондентами агентства.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев на послании президента федеральному собранию. Осенью они уйдут в отставку

Норильская тундра в районе розлива нефтепродуктов с ТЭЦ-3 «Норникеля»

Человек в защитном костюме среди небоскребов Москва-Сити во время первой волны эпидемии Covid-19

Джеймс Бонд из окна ГУМа смотрит на пустую Никольскую улицу в Москве во время первой волны пандемии Covid-19

Москвичка на остановке возле МИДа. Агитация напоминает о приближении голосования за поправки в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с коллективом предприятия «Полет» в Иваново

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и газета «Правда» на круглом столе, посвященном принятию поправок в Конституцию РФ. В итоге коммунисты выступят против изменений

Участник митинга против поправок в Конституцию РФ у памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве.

Полицейские у моря на площадке форума «Арт-Таврида» в городе Судаке в республике Крым

Хабаровчане на шествии в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации заказных убийств

Обвиняемый в государственной измене бывший журналист газеты «Коммерсант» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на скамье подсудимых в Лефортовском суде г. Москвы

Протоиерей Дмитрий Смирнов на прощании с протоиереем Всеволодом Чаплиным в храме Федора Студита в Москве. Сам Смирнов уйдет из жизни 21 октября 2020-го

Фото: Владимир Андреев © URA.RU