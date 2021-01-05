Чем 2020-й запомнится каждому россиянину. Итоги года в 22 фото

Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Минувший год запомнился бы россиянам надолго и без пандемии коронавируса. 2020-й вместил в себя смену правительства, обновление Конституции, протесты, обвинение журналиста Сафронова, приговор актеру Ефремову и многое другое. URA.RU предлагает читателям вспомнить основные вехи минувшего года с помощью лучших кадров, сделанных фотокорреспондентами агентства.
Представление Михаила Мишустина Государственной Думе РФ
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Первая пресс-конференция Валерия Фалькова в должности министра образования РФ
Члены Высшего совета «Единой России» после заседания президиума партии что-то оживленно обсуждают
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев на послании президента федеральному собранию. Осенью они уйдут в отставку
Норильская тундра в районе розлива нефтепродуктов с ТЭЦ-3 «Норникеля»
Человек в защитном костюме среди небоскребов Москва-Сити во время первой волны эпидемии Covid-19
Джеймс Бонд из окна ГУМа смотрит на пустую Никольскую улицу в Москве во время первой волны пандемии Covid-19
Москвичка на остановке возле МИДа. Агитация напоминает о приближении голосования за поправки в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин на встрече с коллективом предприятия «Полет» в Иваново
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и газета «Правда» на круглом столе, посвященном принятию поправок в Конституцию РФ. В итоге коммунисты выступят против изменений
Участник митинга против поправок в Конституцию РФ у памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве.
Полицейские у моря на площадке форума «Арт-Таврида» в городе Судаке в республике Крым
Музыкант Гарик Сукачев выступает перед участниками форума «Арт-Таврида»
Сергей Фургал выходит из Басманного суда Москвы
Хабаровчане на шествии в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации заказных убийств
Обвиняемый в государственной измене бывший журналист газеты «Коммерсант» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на скамье подсудимых в Лефортовском суде г. Москвы
Протоиерей Дмитрий Смирнов на прощании с протоиереем Всеволодом Чаплиным в храме Федора Студита в Москве. Сам Смирнов уйдет из жизни 21 октября 2020-го
Женщина из группы поддержки актера Михаила Ефремова во время вынесения ему приговора
Медицинский работник на входе в приемный покой 40-й городской больницы в Коммунарке
Начинающий журналист Сергей Шнуров на 16-й ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пользуется популярностью среди фотографов
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время 16-й большой ежегодной пресс-конференции. Общение прошло в экспериментальном формате