05 января 2021

Чем 2020-й запомнится каждому россиянину. Итоги года в 22 фото

Фургал в наручниках, Шнуров с вопросом Путину, страна с новой Конституцией — и другие вехи

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минувший год запомнился бы россиянам надолго и без пандемии коронавируса. 2020-й вместил в себя смену правительства, обновление Конституции, протесты, обвинение журналиста Сафронова, приговор актеру Ефремову и многое другое. URA.RU предлагает читателям вспомнить основные вехи минувшего года с помощью лучших кадров, сделанных фотокорреспондентами агентства.

Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва
Представление Михаила Мишустина Государственной Думе РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Учредительный съезд политической партии "За правду". Москва
Захар Прилепин проходит исследование полиграфом на учридительном съезде партии «За правду»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пресс-конференция министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва
Первая пресс-конференция Валерия Фалькова в должности министра образования РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва
Члены Высшего совета «Единой России» после заседания президиума партии что-то оживленно обсуждают
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев на послании президента федеральному собранию. Осенью они уйдут в отставку
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск
Норильская тундра в районе розлива нефтепродуктов с ТЭЦ-3 «Норникеля»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва
Человек в защитном костюме среди небоскребов Москва-Сити во время первой волны эпидемии Covid-19
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва
Джеймс Бонд из окна ГУМа смотрит на пустую Никольскую улицу в Москве во время первой волны пандемии Covid-19
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва
Москвичка на остановке возле МИДа. Агитация напоминает о приближении голосования за поправки в Конституцию РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Владимир Путин на заводе "Полет". Иваново
Президент России Владимир Путин на встрече с коллективом предприятия «Полет» в Иваново
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и газета «Правда» на круглом столе, посвященном принятию поправок в Конституцию РФ. В итоге коммунисты выступят против изменений
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва
Участник митинга против поправок в Конституцию РФ у памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве.
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак
Полицейские у моря на площадке форума «Арт-Таврида» в городе Судаке в республике Крым
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Гарик Сукачев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак
Музыкант Гарик Сукачев выступает перед участниками форума «Арт-Таврида»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва
Сергей Фургал выходит из Басманного суда Москвы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Акции в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск
Хабаровчане на шествии в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации заказных убийств
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва
Обвиняемый в государственной измене бывший журналист газеты «Коммерсант» и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на скамье подсудимых в Лефортовском суде г. Москвы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва
Протоиерей Дмитрий Смирнов на прощании с протоиереем Всеволодом Чаплиным в храме Федора Студита в Москве. Сам Смирнов уйдет из жизни 21 октября 2020-го
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Обстановка у Пресненского суда во время оглашения приговора Михаилу Ефремову. Москва
Женщина из группы поддержки актера Михаила Ефремова во время вынесения ему приговора
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва
Медицинский работник на входе в приемный покой 40-й городской больницы в Коммунарке
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва
Начинающий журналист Сергей Шнуров на 16-й ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пользуется популярностью среди фотографов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время 16-й большой ежегодной пресс-конференции. Общение прошло в экспериментальном формате
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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