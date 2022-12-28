Власть показала, чем обернулись попытки Запада надавить на Россию

Правительство перестроило работу для защиты экономики от санкций

28 декабря 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Правительство России защитило экономику от ударов со стороны стран Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия выдержала удары по экономике со стороны коллективного Запада и готова продолжать противостояние. Так эксперты оценивают заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства 28 декабря, где он подвел итоги работы кабмина в 2022 году и указал на состояние основных экономических показателей. Рекордно низкая безработица, опровергающий весенние прогнозы спад ВВП лишь в 2% и рост в ряде отраслей подтверждают устойчивость страны к санкциям, рассказали URA.RU специалисты. По данным Минэкономразвития, за 11 месяцев снижение ВВП в России составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Мишустин, открывая заседание правительства. «Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. В ноябре рост год к году наблюдался в строительстве, сельском хозяйстве. Увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики», — перечислил он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги работы кабмина в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьера, стабильной продолжает оставаться ситуация и на рынке труда, поскольку в ноябре безработица достигла исторического минимума в 3,7%. «Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Государственной Думы, сенаторами Российской Федерации в условиях беспрецедентных санкций. В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующие сегодня производства», — отметил Мишустин. Отдельно глава правительства выделил меры поддержки, которые власти оказали участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. «Им были предоставлены налоговые и кредитные льготы, гарантии сохранения рабочих мест, соответствующая социальная защита. Подготовка необходимых документов шла в ускоренном режиме, но при этом максимально качественно. Ведется активная работа по правовой интеграции четырех новых территорий в состав Российской Федерации», — добавил Мишустин. В России растут стройотрасль и сельское хозяйство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Достойные результаты работы правительства в условиях беспрецедентных санкций объективно свидетельствуют о готовности России продолжать противостояние с объединенными силами стран Запада, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Мишустин не делает громких политических заявлений, но итоги года, которые он подвел, сами по себе являются сигналом о том, как наша страна справляется с внешним давлением и насколько готова к продолжению противостояния с Западом», — сказал он в беседе с URA.RU. Правительство Мишустина справилось с экономическими санкциями, что позволило России выстоять и продолжать борьбу с Западом, подтверждает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Планы авторов санкций разрушить российскую экономику не оправдались, хотя уже накопилось девять санкционных пакетов, но все остались без тех последствий, на которые они рассчитывали. Конечно, в большой степени это заслуга правительства Мишустина, которое оказалось достаточно компетентно, чтобы отразить коллективную атаку западных стран. В итоге санкции ударили по экономике самих стран Запада, прежде всего — европейских», — заметил политолог. Статья по теме Власти ответили на запросы россиян о будущем Напоминать об устойчивости экономики России полезно и увлеченным западной пропагандой россиянам, и внешнему миру, поскольку сравнение с другими странами оказывается в пользу России, заявил URA.RU замглавы комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Мы же помним все эти прогнозы — доллар по 200 рублей, экономика в клочья, страшные санкции и все такое. В марте вся прогрессивная общественность говорила, что вот нам отключат SWIFT и Россия рухнет. Были все эти настроения. Но нужно смотреть не только на то, что происходит у нас в стране, полезно посмотреть и на наших так называемых партнеров. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергокризиса, американцы из-за падения фондовых рынков лишились более десяти триллионов — это огромные средства. У нас потери меньше», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выдержала удары по экономике со стороны коллективного Запада и готова продолжать противостояние. Так эксперты оценивают заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства 28 декабря, где он подвел итоги работы кабмина в 2022 году и указал на состояние основных экономических показателей. Рекордно низкая безработица, опровергающий весенние прогнозы спад ВВП лишь в 2% и рост в ряде отраслей подтверждают устойчивость страны к санкциям, рассказали URA.RU специалисты. По данным Минэкономразвития, за 11 месяцев снижение ВВП в России составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Мишустин, открывая заседание правительства. «Подводя предварительные итоги года в экономике, можно сказать, что негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. В ноябре рост год к году наблюдался в строительстве, сельском хозяйстве. Увеличивается выпуск электрооборудования. Отмечены положительные показатели в сфере производства транспортных средств, оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан. Это существенный фактор для поддержки развития нашей экономики», — перечислил он. По словам премьера, стабильной продолжает оставаться ситуация и на рынке труда, поскольку в ноябре безработица достигла исторического минимума в 3,7%. «Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Государственной Думы, сенаторами Российской Федерации в условиях беспрецедентных санкций. В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующие сегодня производства», — отметил Мишустин. Отдельно глава правительства выделил меры поддержки, которые власти оказали участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. «Им были предоставлены налоговые и кредитные льготы, гарантии сохранения рабочих мест, соответствующая социальная защита. Подготовка необходимых документов шла в ускоренном режиме, но при этом максимально качественно. Ведется активная работа по правовой интеграции четырех новых территорий в состав Российской Федерации», — добавил Мишустин. Достойные результаты работы правительства в условиях беспрецедентных санкций объективно свидетельствуют о готовности России продолжать противостояние с объединенными силами стран Запада, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Мишустин не делает громких политических заявлений, но итоги года, которые он подвел, сами по себе являются сигналом о том, как наша страна справляется с внешним давлением и насколько готова к продолжению противостояния с Западом», — сказал он в беседе с URA.RU. Правительство Мишустина справилось с экономическими санкциями, что позволило России выстоять и продолжать борьбу с Западом, подтверждает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Планы авторов санкций разрушить российскую экономику не оправдались, хотя уже накопилось девять санкционных пакетов, но все остались без тех последствий, на которые они рассчитывали. Конечно, в большой степени это заслуга правительства Мишустина, которое оказалось достаточно компетентно, чтобы отразить коллективную атаку западных стран. В итоге санкции ударили по экономике самих стран Запада, прежде всего — европейских», — заметил политолог. Напоминать об устойчивости экономики России полезно и увлеченным западной пропагандой россиянам, и внешнему миру, поскольку сравнение с другими странами оказывается в пользу России, заявил URA.RU замглавы комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «Мы же помним все эти прогнозы — доллар по 200 рублей, экономика в клочья, страшные санкции и все такое. В марте вся прогрессивная общественность говорила, что вот нам отключат SWIFT и Россия рухнет. Были все эти настроения. Но нужно смотреть не только на то, что происходит у нас в стране, полезно посмотреть и на наших так называемых партнеров. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергокризиса, американцы из-за падения фондовых рынков лишились более десяти триллионов — это огромные средства. У нас потери меньше», — заключил депутат.