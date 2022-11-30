Власти РФ разработали план реагирования на риски от санкций

Экономист Климанов — о бюджете-2023, «кубышке» и мерах преодоления кризиса

30 ноября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Главной причиной бюджетных рисков является усиление санкционного давления на Россию, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России защитят госбюджет от рисков, которые несут санкции и мировой кризис. В правительстве Михаила Мишустина рассчитывают на средства Фонда национального благосостояния. В интервью URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов объяснил, что в случае дефицита бюджета кабмин использует все возможные инструменты для его погашения, но не пойдет на сокращение социальных расходов. Экономист выражает скорее умеренный оптимизм относительно будущего бюджета. — Владимир Викторович, в начале года давались негативные прогнозы по исполнению бюджета 2022 года. Но премьер-министр Мишустин и министр финансов Антон Силуанов уже сообщили, что он почти полностью исполнен, дефицита нет. С чем это связано? Оценки, которые давали эксперты в начале года, оказались чрезмерно негативными, отмечает Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Оценки, которые эксперты давали в первой половине финансового года по исполнению бюджета-2022, оказались более негативными, чем сложившаяся реальность. Российская экономика и федеральный бюджет продемонстрировали то, что ученые называют высокий уровень резилиентности, или шокоустойчивость, то есть адаптивность системы к внешним шоковым воздействиям. Это во многом связано со сложившейся ситуацией на мировых рынках сырьевых товаров, поскольку цены на энергоносители оказались исключительно высокими, но также и с активными действиями правительства, Центробанка по стабилизации экономики и финансовой системы. — Можно надеяться, что бюджетная политика в будущем будет устойчивой? Или скорее приходится прогнозировать худшее, но надеяться на лучшее? — В силу неопределенности на мировых рынках и внутри страны сложно сказать насколько проводимая экономическая политика обеспечит бюджетную устойчивость на долгосрочный или на среднесрочный период. Я считаю, что надо быть готовым к негативному сценарию, в том числе связанному с усилением санкций, что не может не отразиться негативно на состоянии федерального бюджета. На ситуацию в России влияют не только санкции, но и мировой экономический кризис, считает эксперт Фото: Александр Елизаров © URA.RU — Российский бюджет РФ 2023—2025 года правительство Мишустина принимало в условиях санкций и высоких нефтегазовых доходах. Какие бюджетные риски существуют, можно ли их предугадать? — Ситуация осени 2022 года характеризуется крайне высокими бюджетными рисками по отношению к предыдущим бюджетным периодам новейшей истории. Сказывается не только влияние санкций, но и возможное их расширение со стороны Запада, а также изменения на международных рынках, которые могут быть связаны с мировым кризисом. В кризисную ситуацию попадают все страны мира. В Европе и США отмечается высокая инфляция, дефицит жизненно необходимых товаров в виде энергоресурсов или продовольствия. Как никогда ранее высока цена на ряд сырьевых и топливных ресурсов. Все это говорит о том, что мир находится в сложной кризисной ситуации, и в случае ее ухудшения Россия не сможет остаться в стороне. Мировой кризис ударит и по нам тоже. Главной причиной бюджетных рисков является расширение санкций и сложность в военно-стратегических вопросах, которые могут развиваться и по негативному сценарию, требуя больших расходов. Поэтому формирование проектного бюджета, даже в условиях высоких цен на нефтересурсы, крайне затруднительно. — В правительстве называют новый бюджет переходным и бездефицитным. Это возможно в текущих реалиях? Бюджет 2023—2025 годов будет переходным и бездефицитным, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Бюджет на 2023—2025 годы скорее дефицитным. Говоря о том, что он « переходный и бездефицитный» премьер Мишустин имел в виду, что правительство чувствует и понимает, каким образом этот дефицит можно покрыть. [Экономическая] неопределенность может перечеркнуть планы как в худшую, так и в лучшую сторону. Если сравнить принятый бюджет с бюджетными планами 2022—2024 годов, то мы поймем, что бюджетное планирование — вещь тяжелая и часто находящаяся далеко от того, чтобы быть точной наукой. Власти предусмотрели несколько источников покрытия возможного дефицита бюджета, уточнил Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — За счет каких средств власти могут покрыть дефицит бюджета, если он возникнет? — Существует три основных источника покрытия дефицита — выпуск долговых обязательств, которые надо погасить в будущих периодах, получение доходов от приватизации госсобственности и использование остатков на госсчетах. Если говорить о большей сбалансированности бюджета, тогда глобально можно идти по пути сокращения расходов и увеличения доходов, тогда дефицит может исчезнуть сам собой. На покрытие возможного дефицита бюджета российские власти используют средства Фонда национального достояния, уверен Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Какой из этих механизмов вероятнее всего будет использован? — Если разобрать все эти инструменты, то мы увидим, что у России крайне невысокий уровень долгов по отношению к очень многим странами. Сейчас существует высокая ограниченность на финансовых рынках, которая позволит привлечь новые долговые обязательства в нужных объемах. Доступность финансовых ресурсов для России прежде всего в иностранной валюте может быть низкой. Вряд ли можно рассчитывать на дополнительные доходы от приватизации. Остается использование остатков на счетах, то речь идет о привлечении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Новая конструкция бюджетного правила как раз на это и нацелена. Мы пойдем на сокращение резервов, накопленных в ФНБ, которые будут пущены на покрытие дефицита. — Правительство озвучило новое бюджетное правило — в ближайшие три года власти могут потратить только 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Что это значит? Сокращение социальных выплат — политический риск для правительства РФ, подчеркивает Владимир Климанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Сейчас то самое время, когда ранее накопленные финансовые ресурсы в ФНБ могут и должны быть использованы для решения текущих задач, стоящих перед правительством. В этой связи траты в триллионы рублей нефтегазовых доходов из ФНБ — это существенная и дополнительная поддержка обеспечения большого объема расходных обязательств, которые надо поддерживать на высоком уровне. Говорить о том, надолго ли хватит резервов ФНБ, сложно. Но все-таки существование такой подушки безопасности позитивно влияет на устойчивость бюджетной системы. — Какие статьи бюджета правительству придется сократить в случае негативного прогноза первыми? Статья по теме Правительство РФ решило, как потратит сверхдоходы бюджета — В первую очередь придется сокращать финансирование долгосрочных проектов — бюджетные инвестиции, расходы на фундаментальные и прикладные исследования, и другие задачи, которые не приносят готового результата в краткосрочном периоде. В тоже время сокращение социальных выплат политически рискованно и вряд ли правительство на этой пойдет. Желаемым является сокращение расходов на госаппарат, то есть на общегосударственные вопросы. Но такое сокращение, как правило, ограничивается незначительными объемами, поскольку круг задач перед правительством скорее будет увеличиваться, а не сокращаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России защитят госбюджет от рисков, которые несут санкции и мировой кризис. В правительстве Михаила Мишустина рассчитывают на средства Фонда национального благосостояния. В интервью URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов объяснил, что в случае дефицита бюджета кабмин использует все возможные инструменты для его погашения, но не пойдет на сокращение социальных расходов. Экономист выражает скорее умеренный оптимизм относительно будущего бюджета. — Владимир Викторович, в начале года давались негативные прогнозы по исполнению бюджета 2022 года. Но премьер-министр Мишустин и министр финансов Антон Силуанов уже сообщили, что он почти полностью исполнен, дефицита нет. С чем это связано? — Оценки, которые эксперты давали в первой половине финансового года по исполнению бюджета-2022, оказались более негативными, чем сложившаяся реальность. Российская экономика и федеральный бюджет продемонстрировали то, что ученые называют высокий уровень резилиентности, или шокоустойчивость, то есть адаптивность системы к внешним шоковым воздействиям. Это во многом связано со сложившейся ситуацией на мировых рынках сырьевых товаров, поскольку цены на энергоносители оказались исключительно высокими, но также и с активными действиями правительства, Центробанка по стабилизации экономики и финансовой системы. — Можно надеяться, что бюджетная политика в будущем будет устойчивой? Или скорее приходится прогнозировать худшее, но надеяться на лучшее? — В силу неопределенности на мировых рынках и внутри страны сложно сказать насколько проводимая экономическая политика обеспечит бюджетную устойчивость на долгосрочный или на среднесрочный период. Я считаю, что надо быть готовым к негативному сценарию, в том числе связанному с усилением санкций, что не может не отразиться негативно на состоянии федерального бюджета. — Российский бюджет РФ 2023—2025 года правительство Мишустина принимало в условиях санкций и высоких нефтегазовых доходах. Какие бюджетные риски существуют, можно ли их предугадать? — Ситуация осени 2022 года характеризуется крайне высокими бюджетными рисками по отношению к предыдущим бюджетным периодам новейшей истории. Сказывается не только влияние санкций, но и возможное их расширение со стороны Запада, а также изменения на международных рынках, которые могут быть связаны с мировым кризисом. В кризисную ситуацию попадают все страны мира. В Европе и США отмечается высокая инфляция, дефицит жизненно необходимых товаров в виде энергоресурсов или продовольствия. Как никогда ранее высока цена на ряд сырьевых и топливных ресурсов. Все это говорит о том, что мир находится в сложной кризисной ситуации, и в случае ее ухудшения Россия не сможет остаться в стороне. Мировой кризис ударит и по нам тоже. — В правительстве называют новый бюджет переходным и бездефицитным. Это возможно в текущих реалиях? — Бюджет на 2023—2025 годы скорее дефицитным. Говоря о том, что он « переходный и бездефицитный» премьер Мишустин имел в виду, что правительство чувствует и понимает, каким образом этот дефицит можно покрыть. [Экономическая] неопределенность может перечеркнуть планы как в худшую, так и в лучшую сторону. Если сравнить принятый бюджет с бюджетными планами 2022—2024 годов, то мы поймем, что бюджетное планирование — вещь тяжелая и часто находящаяся далеко от того, чтобы быть точной наукой. — За счет каких средств власти могут покрыть дефицит бюджета, если он возникнет? — Существует три основных источника покрытия дефицита — выпуск долговых обязательств, которые надо погасить в будущих периодах, получение доходов от приватизации госсобственности и использование остатков на госсчетах. Если говорить о большей сбалансированности бюджета, тогда глобально можно идти по пути сокращения расходов и увеличения доходов, тогда дефицит может исчезнуть сам собой. — Какой из этих механизмов вероятнее всего будет использован? — Если разобрать все эти инструменты, то мы увидим, что у России крайне невысокий уровень долгов по отношению к очень многим странами. Сейчас существует высокая ограниченность на финансовых рынках, которая позволит привлечь новые долговые обязательства в нужных объемах. Доступность финансовых ресурсов для России прежде всего в иностранной валюте может быть низкой. Вряд ли можно рассчитывать на дополнительные доходы от приватизации. Остается использование остатков на счетах, то речь идет о привлечении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). — Правительство озвучило новое бюджетное правило — в ближайшие три года власти могут потратить только 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Что это значит? — Сейчас то самое время, когда ранее накопленные финансовые ресурсы в ФНБ могут и должны быть использованы для решения текущих задач, стоящих перед правительством. В этой связи траты в триллионы рублей нефтегазовых доходов из ФНБ — это существенная и дополнительная поддержка обеспечения большого объема расходных обязательств, которые надо поддерживать на высоком уровне. Говорить о том, надолго ли хватит резервов ФНБ, сложно. Но все-таки существование такой подушки безопасности позитивно влияет на устойчивость бюджетной системы. — Какие статьи бюджета правительству придется сократить в случае негативного прогноза первыми? — В первую очередь придется сокращать финансирование долгосрочных проектов — бюджетные инвестиции, расходы на фундаментальные и прикладные исследования, и другие задачи, которые не приносят готового результата в краткосрочном периоде. В тоже время сокращение социальных выплат политически рискованно и вряд ли правительство на этой пойдет. Желаемым является сокращение расходов на госаппарат, то есть на общегосударственные вопросы. Но такое сокращение, как правило, ограничивается незначительными объемами, поскольку круг задач перед правительством скорее будет увеличиваться, а не сокращаться.