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02 мая 2017
12:56  02 мая 2017 0

Шнуров назвал «Евровидение» политической игрой. «Переоцененный у нас конкурс»

Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, концерт, ленинград, сергей шнуров
Сергей Шнуров назвал «Евровидение» переоцененным в России конкурсомФото: Дарья Попова © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Солист музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что «Евровидение» является переоцененным в России конкурсом. Он заявил, что эта тема ему неинтересна.

«Сильно раздутый, явно переоцененный у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит», — рассказал Сергей Шнуров в интервью RT. Отвечая на вопрос журналиста о недопуске к участию в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой, лидер «Ленинграда» отметил, что «это какая-то политическая игра».

Новость по теме
Держись, Европа! Шнур и Коган готовы выступить на «Евровидении-2017» в Киеве

Год назад, после того, как стало известно о победе на «Евровидении» украинской певицы Джамалы, Сергей Шнуров написал на своей странице в Instagram, что готов выступить на песенном конкурсе в Киеве в 2017 году.

Идею выступить на конкурсе тогда подал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. При этом популярный исполнитель весьма удивился, что из 140 млн россиян только он может послать зарубежных врагов куда подальше.

Ранее Юлии Самойловой запретили въезд на Украину для участия в конкурсе «Евровидение» из-за того, что она выступала с концертами в Крыму.

Нина Калинина
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