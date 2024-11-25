В России хотят зарегистрировать бренд «Орешник»

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Под брендом «Орешник» будут производится водка, ликеры, виски
Под брендом «Орешник» будут производится водка, ликеры, виски Фото:

В Роспатент поступила заявка на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда „Орешник“», — передает агентство содержание документа. По информации Роспатента, регистрация торговой марки дает право на производство и реализацию под данным брендом алкогольных напитков, среди которых водка, вино, виски, медовуха, ликеры, бренди, ром, сидр. Подал документы для регистрации торговой марки в России Максим Гончарук.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании новой российской баллистической ракеты «Орешник». По словам лидера РФ, атака баллистической ракетой была совершена на предприятие Южмаш в Днепропетровске. Отмечается, что завод занимается производством, в том числе, ракетной техники, передает RT.

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В Роспатент поступила заявка на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». «В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда „Орешник“», — передает агентство содержание документа. По информации Роспатента, регистрация торговой марки дает право на производство и реализацию под данным брендом алкогольных напитков, среди которых водка, вино, виски, медовуха, ликеры, бренди, ром, сидр. Подал документы для регистрации торговой марки в России Максим Гончарук. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании новой российской баллистической ракеты «Орешник». По словам лидера РФ, атака баллистической ракетой была совершена на предприятие Южмаш в Днепропетровске. Отмечается, что завод занимается производством, в том числе, ракетной техники, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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