В России хотят зарегистрировать бренд «Орешник»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда „Орешник“», — передает агентство содержание документа. По информации Роспатента, регистрация торговой марки дает право на производство и реализацию под данным брендом алкогольных напитков, среди которых водка, вино, виски, медовуха, ликеры, бренди, ром, сидр. Подал документы для регистрации торговой марки в России Максим Гончарук.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании новой российской баллистической ракеты «Орешник». По словам лидера РФ, атака баллистической ракетой была совершена на предприятие Южмаш в Днепропетровске. Отмечается, что завод занимается производством, в том числе, ракетной техники, передает RT.
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