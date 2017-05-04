18:15 04 мая 2017 0

Павлюченко призвал депортировать из России форварда "Локомотива" Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Владимир Пильгуй заявил, что разбирательство по делу нападающего «Урала» Романа Павлюченко, оскорбившего игрока «Локомотива», не может быть рассмотрено без заявления главы РФС Виталия Мутко.

«Если комитет по этике рассмотрит дело Павлюченко, то, скорее всего, выскажет порицание или рекомендует Роману принести извинения. Мы не обладаем карательными функциями, не можем поощрять или наказывать, но высказываем отношение футбольной общественности к происходящему. А наказания — это вотчина контрольно-дисциплинарного комитета РФС», — пояснил Пильгуй телеканалу RT.

Пильгуй сообщил, что никаких официальных обращений от руководства РФС не поступало, но комитет готов рассмотреть инцидент, если соответсвующий документ будет направлен

Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарная комиссия проведет заседание по матчу «Урал» — «Локомотив» 11 мая. Напомним, что игроки устроили потасовку на поле в финале матча, закончившегося для команды из Екатеринбурга поражением.