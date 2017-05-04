Уральские регионы лидируют по числу заявок на покупку «народных облигаций»

19:57 04 мая 2017 0

На Урале больше всего облигаций покупают тюменцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя первую неделю продаж облигаций федерального займа для физических лиц финансовые учреждения подводят первые итоги. По числу заявок в стране лидирует, конечно, Москва, на Урале лидерство разделили сразу три региона.

Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) стали продавать 26 апреля 2017 года, это были банки ВТБ 24 и Сбербанк. Сейчас в банках отмечают высокий спрос жителей Урала на ОФЗ-н. «Среди регионов УрФО Свердловская, Челябинская и Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) области являются лидерами по числу оформленных заявок на ОФЗ-н. Разница между ними буквально по проценту. На них приходится по трети от числа оформленных заявок в офисах банка на Урале», — говорят в пресс-службе банка ВТБ. В финансовой организации не сумели предоставить конкретную статистику по тому, какое число заявок было подано.

В стране предсказуемо лидирует Москва и Подмосковье — на них приходится больше трети от общего числа заявок, далее идут регионы Северо-Запада, где оформляется каждая пятая заявка банка в России. Около 15% обращений приходится на офисы ВТБ24 в ПФО. Всего по стране банк принял заявок на два миллиарда рублей, из которых в Уральском округе — около 100 млн рублей.

В Уральском банке Сбербанка с 26 апреля по 2 мая облигации приобрели 175 человек: 74 в Свердловской области и 44 — на Южном Урале, средняя сумма заявки — около миллиона рублей. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска составляет 30 тысяч рублей, максимальный — 15 млн рублей. На Урале есть несколько случаев заявок на покупку облигаций по максимальной цене.

Граждане, купившие облигации, раз в полгода будут получать купонный доход. Ставка первого купона дебютного выпуска составляет 7,5% годовых, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, шестого — 10,5%. То есть в среднем купонный доход составит 8,92% в год. Однако реальный доход покупателей ОФЗ-н будет ниже, поскольку с них банки-агенты возьмут комиссию за свои услуги. Она будет зависеть от суммы покупки. Максимальный размер комиссии банка при продаже облигации гражданину, — 1,5% от сделки. Она будет взиматься при сумме операции до 50 000 руб. При вложении от 50 000 до 300 000 руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 000 руб. — 0,5%.

По итогам первой недели продаж ОФЗ-н ВТБ24 принял около 2000 заявок на сумму свыше 2 млрд рублей. Средний чек по ним сохраняется на уровне 1,2 млн рублей. За первый день банк принял около 500 заявок на сумму около 700 млн рублей. Сбербанк собрал более 1000 заявок на 912 млн рублей.