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05 мая 2017
15:51  05 мая 2017 0

Скончался актер, известный по сериалам «Солдаты» и «Штрафбат»

Актер ушел из жизни после продолжительной болезниФото: kino-teatr

В Орле на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Сергей Фетисов. Современным телезрителям он был известен по ролям в популярных сериалах «Солдаты» и «Штрафбат».

«Фетисов скончался после продолжительной болезни вечером 3 мая. Сегодня жители Орла массово несут цветы к Орловскому муниципальному театру „Русский стиль“, где за 23 года Сергей Фетисов блестяще сыграл не один десяток ролей. Прощание с актером состоится 5 мая в театре, после чего он будет похоронен на кладбище в Орле», — цитирует заявление пресс-службы Орловской области информационное агентство ТАСС.

За годы актерской карьеры Фетисов успел поработать в Орловском ТЮЗе, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре имени Басангова и ряде других известных театральных площадок, напоминает телеканал 360. Помимо этого, он играл в российских фильмах и сериалах, самые известные из которых — «Иуда», «Ермак», «Штрафбат» и «Солдаты». В 2008 году Фетисову было присуждено звание заслуженного артиста России.

Сергей Макеев
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