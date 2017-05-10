16:25 10 мая 2017 0

В Кишиневе рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Кремлем Фото: Kremlin.ru

Президент Молдавии заявил, что республика не намерена вступать НАТО, а напротив, планирует сохранять добрые отношения с Россий и придерживаться нейтралитета во внешней политике. Об этом Игорь Додон заявил в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Есть вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, наш нейтралитет — НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент — наше православие. То есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — цитирует Додона «Федеральное агентство новостей».



Глава Молдавии также отметил, что партнерство с Москвой входит в число необсуждаемых аксиом, добавив, что аналогичной точки зрения придерживается большинство граждан республики.

Президент Молдавии также назвал «честью» свое участие в Параде Победы на Красной площади. На это же обратил внимание и Вячеслав Володин, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».