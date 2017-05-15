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15 мая 2017
11:30  15 мая 2017 3

Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Госсовет в Нижнем Тагиле, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об экономической безопасности страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава государства Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что правительство должно в трехмесячный срок разработать «меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года», а затем обеспечить их выполнение.

Указ определяет основные направления государственной политики в экономике и механизмы решения ключевых задач. Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств, а также принятие мер для деофшоризации экономики.

Как уточняет RNS, реализация стратегии предполагает два этапа. До 2019 года должна пройти разработка и реализация мер организационного, методического и нормативно-правового характера в целях обеспечения экономической безопасности, а также разработан механизм мониторинга и оценки ее состояния, а до 2030 года будет проходить выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности.

Накануне была информация о том, что данное решение об утверждении новой стратегии вызвано угрозами национальной безопасности страны, уточняет информагентство Nation News. У угрозам относят дискриминационные меры против ключевых секторов, рост конфликтного потенциала в зонах интересов России, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития страны и изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы.

Нина Калинина
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