20:09 15 мая 2017 0

Скорпены являются одними из самых опасных обитателей Черного моря ФОТО: Wikimedia Commons

Биологи Крыма пытаются понять причины массового самоубийства морских ершей в районе севастопольского поселка Кача. Побережье Черного моря в северной части города усеяно трупами ядовитых рыб.

«Там вся полоса усеяна трупами, причем достаточно свежими и крупными. Сейчас биологи выезжают на место, чтобы понять причины», — сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, специалисты винили в смерти ершей (или, как их часто называют, скорпен) браконьеров. Сейчас ученые рассматривают другие версии.

Скорпены являются одними из самых опасных жителей Черного моря. Шипы на их жабрах содержат яд.