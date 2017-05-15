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15 мая 2017
20:09  15 мая 2017 0

«Вся полоса усеяна трупами». В Крыму выясняют причины массового самоубийства морских ершей

Скорпены являются одними из самых опасных обитателей Черного моряФОТО: Wikimedia Commons

Биологи Крыма пытаются понять причины массового самоубийства морских ершей в районе севастопольского поселка Кача. Побережье Черного моря в северной части города усеяно трупами ядовитых рыб.

«Там вся полоса усеяна трупами, причем достаточно свежими и крупными. Сейчас биологи выезжают на место, чтобы понять причины», — сообщает корреспондент радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, специалисты винили в смерти ершей (или, как их часто называют, скорпен) браконьеров. Сейчас ученые рассматривают другие версии.

Скорпены являются одними из самых опасных жителей Черного моря. Шипы на их жабрах содержат яд.

Семен Гринберг
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