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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
21:30  25 мая 2017 2

Известный российский кинокритик заступился за украинского режиссера, которого освистали в Каннах

Долин заступился за украинского режиссераФото: личная страничка Антона Долина на Facebook

Кинокритик Антон Долин заступился за украинского режиссера Сергея Лозницу. Ранее в СМИ появилась информация, что зрители освистали картину Лозницы «Кроткая».

«Освистали его совсем не все, другие хлопали. Это было на пресс-показе. Официальная премьера только сейчас начинается», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Долина.

В своем фильме режиссер показывает депрессивную картину российской глубинки. Главная героиня пытается принести передачу своему мужу в тюрьме, но сталкивается с бюрократическим адом и равнодушием простых людей. Сам режиссер не считает свою картину политическим высказыванием.

Лозница — лауреат множества наград. Среди них — российская «Ника» за фильм «Блокада».

Победители 70-го Каннского кинофестиваля будут объявлены 28 мая.

Данил Бардин
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