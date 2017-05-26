21:30 25 мая 2017 2

Долин заступился за украинского режиссера Фото: личная страничка Антона Долина на Facebook

Кинокритик Антон Долин заступился за украинского режиссера Сергея Лозницу. Ранее в СМИ появилась информация, что зрители освистали картину Лозницы «Кроткая».

«Освистали его совсем не все, другие хлопали. Это было на пресс-показе. Официальная премьера только сейчас начинается», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Долина.

В своем фильме режиссер показывает депрессивную картину российской глубинки. Главная героиня пытается принести передачу своему мужу в тюрьме, но сталкивается с бюрократическим адом и равнодушием простых людей. Сам режиссер не считает свою картину политическим высказыванием.

Лозница — лауреат множества наград. Среди них — российская «Ника» за фильм «Блокада».

Победители 70-го Каннского кинофестиваля будут объявлены 28 мая.