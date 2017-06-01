08:55 01 июня 2017 0

Туалетная бумага с Трампом поступит в продажу уже в этом году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мексиканский бизнесмен, оскорбленный высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес Мексики, запустил производство туалетной бумаги с фамилией американского лидера, пишет RT со ссылкой на иностранные источники.

При этом национальный Институт промышленной собственности не нашел нарушений при использовании торгового бренда Trump. Компании президента США зарегистрировали на территории Мексики свою торговую марку во многих отраслях, однако ниша производства гигиенической продукции оказалась свободна.

Туалетная бумага Trump со слоганами «Это та стена, за которую мы заплатим» и «Мягкость без границ» должна появиться на полках магазинов до конца 2017 года. 30% от продажи своей продукции предприниматель намерен тратить на поддержку мигрантов.

В 2016 году, как напоминает агентство, в Китае уже продавалась бумага с изображением Дональда Трампа.