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03 июня 2017
12:56  03 июня 2017 1

Ученые выявили смертельную опасность в шампуне и алкоголе

Шампунь способен вызвать ракФото: Рixabay

Чрезмерное употребление алкоголя и шампуня может вызвать онкологические заболевания. Как выяснили американские ученые, альдегиды, содержащиеся в этих средствах, представляют главную опасность для человека.

Альдегиды разрушают способность уязвимостей ДНК восстанавливаться. В итоге разрушение копий гена BRCA2 приводит к развитию опухолей. сообщает информагентство Nation News со ссылкой на СМИ США.

Автомобильный выхлоп, сигаретный дым и мебель ученые также относят к онко-провоцирующим факторам. Подобная уязвимость в ДНК есть у каждого 100 человека на Земле, утверждают исследователи.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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