Задержанных футболистов-мигрантов могут депортировать

Не менее 20 футболистов любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство — нелегальные мигранты», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Указано, что те кто был под воздействием запрещенных веществ или «с нарушениями» будут депортированы.
Отмечается, что причиной задержания являются нападения на соперников и зрителей. Также футболисты оскорбляли их по национальному признаку.
Ранее в августе в Казани также проходили задержания футболистов: тогда под следствием оказались игроки молодежного состава «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев, подозреваемые в совершении преступления. Об этом сообщает RT.
