Задержанных футболистов-мигрантов могут депортировать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной задержания являются нападения на соперников и зрителей, указано в сообщении
Причиной задержания являются нападения на соперников и зрителей, указано в сообщении Фото:

Не менее 20 футболистов любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство — нелегальные мигранты», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Указано, что те кто был под воздействием запрещенных веществ или «с нарушениями» будут депортированы.

Отмечается, что причиной задержания являются нападения на соперников и зрителей. Также футболисты оскорбляли их по национальному признаку.

Ранее в августе в Казани также проходили задержания футболистов: тогда под следствием оказались игроки молодежного состава «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев, подозреваемые в совершении преступления. Об этом сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не менее 20 футболистов любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство — нелегальные мигранты», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Указано, что те кто был под воздействием запрещенных веществ или «с нарушениями» будут депортированы. Отмечается, что причиной задержания являются нападения на соперников и зрителей. Также футболисты оскорбляли их по национальному признаку. Ранее в августе в Казани также проходили задержания футболистов: тогда под следствием оказались игроки молодежного состава «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев, подозреваемые в совершении преступления. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...