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05 июня 2017
04 июня 2017
10:25  05 июня 2017 1

Путин предложил арестовать журналистку из США

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ
Президент заявил ей об этом прямо во время интервьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли пошутил над сообщениями о контактах представителей администрации президента США Дональда Трампа.

Он рассказал, что лишь мельком познакомился с экс-советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном на мероприятии в Москве, передает телеканал 360.

«Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел, потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел», — пояснил Путин, добавив, что только поздоровался и попрощался с Флинном.

По словам Владимира Путина, он гораздо дольше общался с самой журналисткой во время записи интервью. «Вот если у нас с Флинном был такой (краткий) контакт, а с Вами — целый день, и Флинна уволили с работы, а Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму», — с иронией заявил Путин.

Как писало «URA.RU» ранее, Дональд Трамп назначил Майкла Флинна на пост своего советника по национальной безопасности, он приступил к исполнению обязанностей 20 января 2017 года. Но уже 13 февраля Флинн был отправлен в отставку. В качестве официальной причины увольнения Белый дом назвал «предоставление неполной информации о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком». Позже стало известно, что Флинн предоставит сенату документы, раскрывающие информации о контактах окружения Дональда Трампа со спецслужбами иностранных государств.

Юрий Викторов
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