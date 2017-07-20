Учебная литература в привычном для большинства россиян формате — в виде печатной продукции — просуществует недолго. Бумага сохранится в процессе обучения как часть традиции, однако уже к 2025 году ее полностью вытеснят интерактивные электронные учебники.
«Электронный учебник дает на порядок больше возможностей для конкретного человека, — рассказал газете „Известия“ ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. — Современные технологии уже способны угадать, что ребенок осваивает лучше, а что хуже».
По словам эксперта, сейчас российская общеобразовательная школа стоит перед вызовом — новыми технологиями, которые в ближайшее время взорвут сложившиеся методики обучения. Обучение нового поколения учителей, внедрение групповых форм работы и проектное обучение — главные направления, по которым должна развиваться средняя школа, если хочет достичь достойных перспектив. В нынешнем виде, когда заниматься приходится по «усредненным» учебникам, талантливым и одаренным учащимся уделяется меньше времени, чем они требуют, а отстающие и вовсе оказываются за бортом.
«Индустриальный подход», когда учителя ориентируются на большинство, позволяет экономить силы преподавательского состава, но очень плохо сказывается в конечном итоге на человеческом капитале страны.