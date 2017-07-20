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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
04:10  20 июля 2017 0

Эксперт рассказал, сколько осталось жить бумажным учебникам

Школьные учебники. Екатеринбург, учебники, школа
Образование станет более индивидуализированным, а это предусматривает отказ от учебников, написанных под среднего ученикаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Учебная литература в привычном для большинства россиян формате — в виде печатной продукции — просуществует недолго. Бумага сохранится в процессе обучения как часть традиции, однако уже к 2025 году ее полностью вытеснят интерактивные электронные учебники.

«Электронный учебник дает на порядок больше возможностей для конкретного человека, — рассказал газете „Известия“ ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. — Современные технологии уже способны угадать, что ребенок осваивает лучше, а что хуже».

По словам эксперта, сейчас российская общеобразовательная школа стоит перед вызовом — новыми технологиями, которые в ближайшее время взорвут сложившиеся методики обучения. Обучение нового поколения учителей, внедрение групповых форм работы и проектное обучение — главные направления, по которым должна развиваться средняя школа, если хочет достичь достойных перспектив. В нынешнем виде, когда заниматься приходится по «усредненным» учебникам, талантливым и одаренным учащимся уделяется меньше времени, чем они требуют, а отстающие и вовсе оказываются за бортом.

«Индустриальный подход», когда учителя ориентируются на большинство, позволяет экономить силы преподавательского состава, но очень плохо сказывается в конечном итоге на человеческом капитале страны.

Евгений Александров
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