Подростки разбились в жуткой аварии после столкновения мотоцикла с коровой

09:45 21 июля 2017 0

Буренка стала виновницей гибели детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Два подростка разбились после того, как их мотоцикл врезался в корову. Жуткое ДТП произошло под Хабаровском.

Мальчишки 13, 14 и 15 лет взяли у родителей без спроса мотоцикл и отправились кататься. В какой-то миг на их пути возникла корова, лежавшая посередине дороги.

«В селе Дубовый Мыс Нанайского района 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот, — говорится в сообщении на сайте МВД России по Хабаровскому краю. — В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13- и 15-летние приятели, которые находились позади водителя. Подросток, управлявший транспортным средством, травм не получил».

Как добавляет «Федеральное агентство новостей», корова, хоть и получила травмы во время наезда, но выжила.