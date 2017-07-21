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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
09:45  21 июля 2017 0

Подростки разбились в жуткой аварии после столкновения мотоцикла с коровой

Коровы Курганская область, коровы
Буренка стала виновницей гибели детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Два подростка разбились после того, как их мотоцикл врезался в корову. Жуткое ДТП произошло под Хабаровском.

Мальчишки 13, 14 и 15 лет взяли у родителей без спроса мотоцикл и отправились кататься. В какой-то миг на их пути возникла корова, лежавшая посередине дороги.

«В селе Дубовый Мыс Нанайского района 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот, — говорится в сообщении на сайте МВД России по Хабаровскому краю. — В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13- и 15-летние приятели, которые находились позади водителя. Подросток, управлявший транспортным средством, травм не получил».

Как добавляет «Федеральное агентство новостей», корова, хоть и получила травмы во время наезда, но выжила.

Сергей Снегирев
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