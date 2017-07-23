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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
00:50  23 июля 2017 0

Трамп обвинил The New York Times в срыве ликвидации лидера ИГ

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ продолжаетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в срыве попытки военных сил США устранить главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу-Бакра аль-Багдади.

«Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста. Их несчастная повестка важнее национальной безопасности», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. Глава США не пояснил, к чему относилось это высказывание. Позже издание прокомментировало заявление, предположив, что слова Трампа, скорее всего, стал реакцией на репортаж телеканала Fox News, который транслировался незадолго до размещения поста.

В репортаже руководитель командования спецопераций США, генерал Рэймонд Томас заявил, что вооруженные силы «очень близко подобрались» к главарю террористов, но из-за утечки информации в СМИ ликвидировать аль-Багдади не удалось. Как отмечает Fox News, речь идет о материале New York Times, в котором описывалось, каким образом США смогли достать ценные сведения о группировке.

В минувшую пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что аль-Багдади может быть жив. Раннее СМИ Ирака сообщили, что источники внутри группировки признали гибель главаря террористической группировки. В заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время должно быть объявлено имя его преемника. Больше никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади возможно был уничтожен при ударе ВКС 28 мая в южном предместье Ракки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Александр Черноскутов
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