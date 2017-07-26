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26 июля 2017
Главные новости Москвы
15:39  26 июля 2017 0

Порошенко обвинили в Госизмене

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Суд обязал СБУ расследовать дело о госизмене Петра ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать государственную измену президента страны Петра Порошенко. Его могут осудить за развязывание войны на деньги от Roshen, написал на своей страницы в Facebook экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, в отношении украинского лидера будет произведено расследование о государственной измене (ст. 111 УК Украины) в связи с тем, что он с 2013 по 2017 годы «через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе». Слова Кузьмина приводит «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что эти обвинения являются «серьезным звонком» для Порошенко.

Полгода назад Кузьмин подал заявление о возможной госизмене президента Украины в СБУ, однако Служба отказалась начать расследование по данному делу, напоминает «Национальная служба новостей». «Пусть с момента моего обращения до окончательного решения суда прошло почти полгода, поверьте, оно стоит сил и времени, на него потраченных», — написал экс-заместитель генпрокурора Украины в соцсети.

Нина Калинина
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