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31 июля 2017
18:59  31 июля 2017 0

Кризис вернул жителей России в девяностые

Огород с картошкой на Комсомольской, 50. Екатеринбург, картошка, огород
Россияне стали выращивать больше продуктов в огородахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для улучшения материального положения в 2017 году россияне стали выращивать больше продуктов на своих огородах. По данным мониторинга РАНХиГС, почти треть жителей России обеспечивает себя овощами и фруктами из личного подсобного хозяйства.

«В поведении граждан преобладают архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные в ходе кризиса „выживания“ в 1990-х годах», — приводит данные из исследования портал Lenta.ru.

Представители среднего класса, по данным экспертов, также меняют стратегии своего потребительского поведения. Во втором квартале 2017 года доля людей, экономящих на питании вне дома, составила 69%, на отпуске старались экономить 63% опрошенных.

Население РФ стало более позитивно оценивать динамику своего материального положения, в июле 2017 года этот показатель составил 28%.

По данным Росстата, в июне 2017 года реальные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016 года.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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