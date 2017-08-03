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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
08:33  03 августа 2017 0

Самолет раздавил отдыхающих на пляже в Португалии. Сотни людей разбегались и бросались в море, ища спасения

Люди бросались в волны, чтобы выжитьФото: torange.biz

Совершивший экстренную посадку самолет на пляж неподалеку от Лиссабона (Португалия) самолет самолет насмерть сбил 56-летнего мужчину и восьмилетнюю девочку, передает «Национальная служба новостей». Пилот одномоторной Cessna перевозил двух пассажиров, которые не пострадали и сейчас допрашиваются полицией.

О причинах аварийной посадки пока не сообщается. Как уточняет «Русская планета», в момент инцидента на популярном пляже в Капарике находилось сотни людей, большинство из которых убежали или бросились в море, спасаясь от несущейся на них крылатой машины. Очевидцы видели, что самолет летел очень низко и неуверенно. Возможно, у него было повреждено левое крыло.

В июле жертвой самолета стала туристка из Новой Зеландии, отдыхающая на Карибах. Поток раскаленных газов из турбореактивных двигателей взлетающего лайнера сбил ее с ног — удар головой о бетон оказался смертельным.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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