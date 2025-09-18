Анонсирована встреча Лаврова с генсеком ООН Гутеррешем

Сергей Лавров проведет встречу с секретарем Гутеррешем на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Сергей Лавров проведет встречу с секретарем Гутеррешем на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выступление главы российского МИДа намечено на 27 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«График Лаврова на Генассамблее ООН будет насыщенным, он планирует встретиться с Гутеррешем», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция выступления представителя России доступна на официальном сайте МИДа России.

Переговоры состоятся в рамках регулярных консультаций между Россией и руководством ООН, посвященных обсуждению важных вопросов мировой повестки. Среди важных тем — разрешение конфликтов и реформирование структуры организации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на нарушения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причиной нарушения стало несоблюдение принципов беспристрастности и объективности, которые закреплены в статье 100 Устава ООН.

