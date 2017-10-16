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16 октября 2017
15 октября 2017
08:47  16 октября 2017 0

В Доминикане задержана украинская подруга голой челябинки, погибшей во время селфи

Наталья на полном ходу высунулась из авто ради съемокФото: соцсети, скрин с видео

В Доминикане полицейские задержали украинскую подругу уроженки Челябинской области, которая погибла обнаженной после столкновения со столбом. Об этом руководитель отдела российского посольства в Венесуэле Зураб Перадзе сообщил РИА «Новости».

Гражданку Украины заподозрили в том, что в момент смертельной аварии она была нетрезвой за рулем. На данный момент остается неизвестным, отпустят ли Иванну Бойрачук на свободу или она останется под стражей.

Напомним, 35-летняя уроженка Челябинской области Наталья Бородина погибла в Доминикане в результате нелепого несчастного случая: дама позировала обнаженной и высунулась из автомобиля в окно на полном ходу. Дорожный знак снес ей голову. Трагический момент попал на видео, которое как раз снимала Иванна во время управления авто. У полиции есть основания полагать, что во время поездки украинка была пьяна.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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