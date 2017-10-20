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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
07:32  20 октября 2017 0

В России вступили в силу новые правила ГИБДД

Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, гибдд, дпс
Новые правила ГИБДД, о которых так много говорили в последнее время, вступили в силуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С пятницы, 20 октября, в России вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который устанавливает правила поведения сотрудников Госавтоинспекции и их права.

К примеру, новый документ разрешает сотрудникам ДПС останавливать автомобили не только на стационарных постах, пишет RT. При этом патрульная машина должна быть хорошо видна всем участникам дорожного движения. Кроме того, правки также рекомендуют воздерживаться при общении с водителем «от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера», а также исключают норму об изъятии водительских прав у нарушителя в случае аварии. Теперь виновник ДТП самостоятельно в течение трёх дней должен сдать документ в подразделение ГИБДД.

Ранее, напомним, «URA.RU» подробно рассказывало о вступивших в силу изменениях, которые явно не идут на пользу автовладельцам. К примеру, теперь сотрудник вправе запретить снимать его на камеру и попросить водителя выйти из машины [и тот должен будет подчиниться], причем делать инспектор все это сможет с сигаретой в зубах.

Сергей Демин
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