Опасный вирус угрожает владельцам Apple по всему миру

Вирус можно найти самостоятельно
Хакеры заразили вирусом плеер Eltima, который устанавливается на технику Apple. В результате пострадало несколько миллионов устройств по всему миру.
Когда именно хакеры взломали сайт — пока неизвестно. Вирус обнаружили специалисты компании ESET и связались с Eltima 19 октября, передает телеканал 360. Именно в этот день проблема была решена.
Elmedia Player — популярный мультимедийный проигрыватель для компьютеров Mac. Недавно он отпраздновал присоединение миллионного пользователя к системе корпорации.