Фонтаны ВДНХ отремонтируют за 3,3 млрд рублей

10:31 23 октября 2017 0

В столице планируют не экономить на объектах ВДНХ Фото: Wikipedia

Власти Москвы планируют потратить на реставрацию фонтанов ВДНХ даже больше, чем на реконструкцию Северного речного вокзала столицы, которая обойдется в 1,9 млрд рублей.

В проекте бюджета Москвы на 2018—2020 годы на ремонт фонтанов ВДНХ заложено 2,8 млрд рублей, сообщает РБК. Из них 1,3 миллиарда планируют потратить в 2018 году и 1,5 миллиарда — в 2019 году. Кроме того, уже объявлены два тендера на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки. Общая стоимость работ — 700 миллионов рублей. Таким образом, по подсчетам издания, общая стоимость реставрации составит порядка 3,3 миллиарда рублей.

Подрядчик первого этапа реставрации уже определен. По итогам тендера реконструкцией «Золотого колосса» займется петербургская АО «Ренессанс-реставрация». В сентябре петербургские СМИ сообщали, что в отношении этой компании возбуждено уголовное дело по итогам реставрации крепости XVI века в Ленинградской области. По версии полиции, «Ренессанс-Реставрация» тогда получила 4 миллиона рублей за работы, которые фактически не были исполнены.