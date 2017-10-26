07:26 26 октября 2017 0

Продюсер посещает концерты не только своей супруги Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после совместного ужина с актрисой Ольгой Бузовой принял решение посетить ее концерт 3 ноября. Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

Пригожин поделился с пользователями снимком, который сопроводил провокационной надписью: «Мне все равно, что вы обо мне подумаете или напишите. После сегодняшнего ужина с Бузовой я иду к ней на концерт», — отметил продюсер.

Бузова вызывает большой интерес у интернет-пользователей. У нее более 10 млн подписчиков, часть из которых регулярно критикует записи актрисы и певицы. Недавно в таланте экс-ведущей шоу «Дом-2» усомнился коллега Пригожина — Виктор Дробыш, заявивший, что Бузова «вредит российскому шоу-бизнесу».