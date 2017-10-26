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26 октября 2017
25 октября 2017
07:26  26 октября 2017 0

Пригожин поужинал с Бузовой и согласился посетить ее концерт. ФОТО

ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Продюсер посещает концерты не только своей супругиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после совместного ужина с актрисой Ольгой Бузовой принял решение посетить ее концерт 3 ноября. Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети.

Пригожин поделился с пользователями снимком, который сопроводил провокационной надписью: «Мне все равно, что вы обо мне подумаете или напишите. После сегодняшнего ужина с Бузовой я иду к ней на концерт», — отметил продюсер.

Бузова вызывает большой интерес у интернет-пользователей. У нее более 10 млн подписчиков, часть из которых регулярно критикует записи актрисы и певицы. Недавно в таланте экс-ведущей шоу «Дом-2» усомнился коллега Пригожина — Виктор Дробыш, заявивший, что Бузова «вредит российскому шоу-бизнесу».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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