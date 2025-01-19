Стало известно, зачем Макаревич* избавляется от имущества

Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продает свое имущество в Израиле. По словам музыкального критика Павла Рудченко, причиной этому является желание музыканта подготовить запасное место для переезда в США из-за нестабильной обстановки в Израиле.
«Я думаю, Андрей Макаревич ищет просто запасной аэродром. И, возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — сообщил Рудченко изданию NEWS.ru.
Критик также отметил, что для Макаревича США являются более перспективным направлением в плане концертной деятельности и бизнеса. По его словам, в Израиле в настоящее время создается меньше возможностей для выступлений из-за политической нестабильности. Помимо этого, переезд в США может предоставить Макаревичу новые возможности для продолжения карьеры благодаря значительной русскоязычной аудитории и наличию специализированных радиостанций.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич продал свою мебель из дома в Израиле. Артист разместил объявление о продаже кухонного стола, на котором видны следы от вина. Кроме того, он активно принимает участие в музыкальной индустрии за границей, организуя корпоративные мероприятия для россиян и занимаясь продажей вина. Однако позже пресс-секретарь артиста Антон Чернин опроверг информацию о продаже Макаревича мебели и другого имущества.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.