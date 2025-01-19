Стало известно, зачем Макаревич* избавляется от имущества

Критик Рудченко: Макаревич продает имущество в Израиле, чтобы уехать в США
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Макаревич рассматривает возможность дислокации в США
Макаревич рассматривает возможность дислокации в США Фото:

Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продает свое имущество в Израиле. По словам музыкального критика Павла Рудченко, причиной этому является желание музыканта подготовить запасное место для переезда в США из-за нестабильной обстановки в Израиле.

«Я думаю, Андрей Макаревич ищет просто запасной аэродром. И, возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — сообщил Рудченко изданию NEWS.ru.

Критик также отметил, что для Макаревича США являются более перспективным направлением в плане концертной деятельности и бизнеса. По его словам, в Израиле в настоящее время создается меньше возможностей для выступлений из-за политической нестабильности. Помимо этого, переезд в США может предоставить Макаревичу новые возможности для продолжения карьеры благодаря значительной русскоязычной аудитории и наличию специализированных радиостанций.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич продал свою мебель из дома в Израиле. Артист разместил объявление о продаже кухонного стола, на котором видны следы от вина. Кроме того, он активно принимает участие в музыкальной индустрии за границей, организуя корпоративные мероприятия для россиян и занимаясь продажей вина. Однако позже пресс-секретарь артиста Антон Чернин опроверг информацию о продаже Макаревича мебели и другого имущества.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продает свое имущество в Израиле. По словам музыкального критика Павла Рудченко, причиной этому является желание музыканта подготовить запасное место для переезда в США из-за нестабильной обстановки в Израиле. «Я думаю, Андрей Макаревич ищет просто запасной аэродром. И, возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — сообщил Рудченко изданию NEWS.ru. Критик также отметил, что для Макаревича США являются более перспективным направлением в плане концертной деятельности и бизнеса. По его словам, в Израиле в настоящее время создается меньше возможностей для выступлений из-за политической нестабильности. Помимо этого, переезд в США может предоставить Макаревичу новые возможности для продолжения карьеры благодаря значительной русскоязычной аудитории и наличию специализированных радиостанций. Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич продал свою мебель из дома в Израиле. Артист разместил объявление о продаже кухонного стола, на котором видны следы от вина. Кроме того, он активно принимает участие в музыкальной индустрии за границей, организуя корпоративные мероприятия для россиян и занимаясь продажей вина. Однако позже пресс-секретарь артиста Антон Чернин опроверг информацию о продаже Макаревича мебели и другого имущества. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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