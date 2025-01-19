Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Симоньян: состоянии Кеосаяна остается прежним
© Служба новостей «URA.RU»
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Тигран Кеосаян недавно пережил клиническую смерть
Тигран Кеосаян недавно пережил клиническую смерть Фото:

Состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому, остается прежним. Об этом сообщила его жена, журналистка Маргарита Симоньян. Она поделилась, что многие люди интересуются состоянием ее мужа, однако изменений в здоровье Кеосаяна нет. 

«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

В день Крещения журналистка обратилась ко всем, кто молится за здоровье ее мужа Кеосаяна. Она выразила благодарность за поддержку. «Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна — а это огромное множество людей», — отметила Симоньян.

Сейчас Кеосаян находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал телеведущему скорейшего выздоровления и назвал его своим другом.

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Состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому, остается прежним. Об этом сообщила его жена, журналистка Маргарита Симоньян. Она поделилась, что многие люди интересуются состоянием ее мужа, однако изменений в здоровье Кеосаяна нет.  «Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», — написала Симоньян в своем telegram-канале. В день Крещения журналистка обратилась ко всем, кто молится за здоровье ее мужа Кеосаяна. Она выразила благодарность за поддержку. «Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна — а это огромное множество людей», — отметила Симоньян. Сейчас Кеосаян находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал телеведущему скорейшего выздоровления и назвал его своим другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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