Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому, остается прежним. Об этом сообщила его жена, журналистка Маргарита Симоньян. Она поделилась, что многие люди интересуются состоянием ее мужа, однако изменений в здоровье Кеосаяна нет.
«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
В день Крещения журналистка обратилась ко всем, кто молится за здоровье ее мужа Кеосаяна. Она выразила благодарность за поддержку. «Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна — а это огромное множество людей», — отметила Симоньян.
Сейчас Кеосаян находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал телеведущему скорейшего выздоровления и назвал его своим другом.
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