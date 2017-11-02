В апреле 2016 года в одном из московских отделений МВД заживо сгорел мужчина. Больше года уголовное дело не расследовалось. Сейчас в поджоге подозревают полицейских.
Первоначально на сотрудников полиции возбудили дело по статье «халатность». Но следователи и эксперты, изучив камеру ОМВД Пресненского района Москвы, выяснили, что пожар не мог возникнуть на бытовом уровне, вследствие не потушенной сигареты или короткого замыкания. Экспертиза доказала, что матрац был подожжен специально, причем посторонним лицом, возможно, с использованием жидкости для розжига. Сейчас сотрудников отдела полиции подозревают в поджоге, передает канал Mash.
Мужчина, который заживо сгорел, был задержан в апреле 2016 года за мелкое правонарушение. Его посадили в спецприемник, а в районе полуночи матрац, на котором он спал, внезапно загорелся. Задержанный умер в больнице от полученных ожогов, не приходя в сознаниее.
Ранее в Зауралье у женщины, пока она находилась в состоянии алкогольного опьянения у соседки, дети сгорели заживо в запертой комнате.