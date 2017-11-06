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06 ноября 2017
05 ноября 2017
01:42  06 ноября 2017 0

В США неизвестный открыл стрельбу в церкви, убив более 20 человек

Стрелок в военной экипировке открыл огонь по прихожанам во время воскресной службыФото: Twitter / Max Massey

Не менее 20 прихожан баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в штате Техас, США, оказались убиты в результате нападения неизвестного мужчины. Среди убитых и раненых есть дети.

По информации очевидцев, стрелок был убит полицейскими, информации о его личности пока не поступало, передает RT.

По имеющимся сведениям, в воскресенье, 5 ноября, около 11:30 по местному времени во время службы в церковь зашел вооруженный мужчина в военной экипировке и открыл стрельбу. В зале в это время находилось порядка 50 человек.

Президент США Дональд Трамп также сообщил о случившемся на своей странице в сети Twitter. По словам главы государства, он следит за событиями в Техасе из Японии, где сейчас находится с визитом.

«Да поможет Бог людям в Сазерленд-Спригнс. ФБР и следственные органы находятся на месте происшествия», — написал он.

Евгений Александров
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