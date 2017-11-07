Москва готова ответить любому агрессору
Стратегические ядерные силы России имеют возможность нанести «неприемлемый ущерб» любому агрессору, даже если он обладает силами противоракетной обороны.
Сейчас заложен фундамент, позволяющий осуществить качественный рост боевых возможностей стратегических ядерных сил России в современных условиях ограничений, прописанных в международных договорах, пишет «Федеральное агентство новостей».
Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который также отметил, что в настоящий момент доля современных образцов вооружения в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах страны составляет 74%.
Ранее Герасимов отметил, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск.