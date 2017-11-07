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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:22  07 ноября 2017 0

Генштаб: Ядерные силы России могут нанести «неприемлемый ущерб» агрессору

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Москва готова ответить любому агрессоруФото: depositphotos.com © URA.RU

Стратегические ядерные силы России имеют возможность нанести «неприемлемый ущерб» любому агрессору, даже если он обладает силами противоракетной обороны.

Сейчас заложен фундамент, позволяющий осуществить качественный рост боевых возможностей стратегических ядерных сил России в современных условиях ограничений, прописанных в международных договорах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который также отметил, что в настоящий момент доля современных образцов вооружения в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах страны составляет 74%.

Ранее Герасимов отметил, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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