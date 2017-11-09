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09 ноября 2017
08 ноября 2017
06:16  09 ноября 2017 0

Эксперты предсказывают дефицит и подорожание соли в России

Проверка в
Цена на импортную соль марки «Экстра» может вырасти на 10%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нехватка вагонов для транспортировки соли может стать причиной того, что с отгрузкой продукции могут возникать проблемы. Это неминуемо приведет к сокращению поставок, росту цен, а в некоторых случаях и к дефициту.

Уже к Новому году цены на соль могут подскочить на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз» и «Соль Руси».

Уже сейчас отгрузка продукции соледобывающими компаниями торговым сетям сокращена из-за нехватки вагонов. Из-за дефицита вагонов создается ситуация, когда объемы готовой продукции растут, а склады ритейлеров напротив, пустеют.

Между тем, как отмечают эксперты, проблемы с подачей составов и ростом ставок перевозчиков возникли не сейчас, а около года назад, в конце 2016 года. Критическая ситуация складывается как на рынке пищевой, так и на рынке технической соли. Если говорить конкретнее, то к концу года ожидается, что отечественная соль подорожает почти на 5%, а импортная класса «Экстра» — почти на 10%. При этом несмотря на существующие проблемы, жалоб от торговых сетей на то, что им нечем торговать, не поступало.

Александр Поздеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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