06:16 09 ноября 2017 0

Цена на импортную соль марки «Экстра» может вырасти на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нехватка вагонов для транспортировки соли может стать причиной того, что с отгрузкой продукции могут возникать проблемы. Это неминуемо приведет к сокращению поставок, росту цен, а в некоторых случаях и к дефициту.

Уже к Новому году цены на соль могут подскочить на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз» и «Соль Руси».

Уже сейчас отгрузка продукции соледобывающими компаниями торговым сетям сокращена из-за нехватки вагонов. Из-за дефицита вагонов создается ситуация, когда объемы готовой продукции растут, а склады ритейлеров напротив, пустеют.

Между тем, как отмечают эксперты, проблемы с подачей составов и ростом ставок перевозчиков возникли не сейчас, а около года назад, в конце 2016 года. Критическая ситуация складывается как на рынке пищевой, так и на рынке технической соли. Если говорить конкретнее, то к концу года ожидается, что отечественная соль подорожает почти на 5%, а импортная класса «Экстра» — почти на 10%. При этом несмотря на существующие проблемы, жалоб от торговых сетей на то, что им нечем торговать, не поступало.