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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:07  16 ноября 2017 0

Кудрин объяснил свои слова о нехватке денег на пенсии в России

Международная конференция по проблемам развития инновационно-креативного сектора городов Сибири Calvert Forum Siberia. Тюмень, кудрин алексей
Кудрин обратился к своим коллегам из ПФР через TwitterФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин пояснил слова по поводу нехватки средств на пенсии у государства. На своей странице в Twitter экономист попросил внимательнее читать его интервью.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на „горячие“ заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — написал Кудрин.

Ранее Кудрин признался, что у России не осталось механизмов, кроме повышения пенсионного возраста, чтобы выполнять социальные обязательства. Политик подчеркнул, что за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год). Почти столько же в стране тратят на образование.

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали заявление Кудрина. «У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объёме. Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует RT пресс-секретаря ПФР Маргариту Нагогу.

Виктор Дорофеев
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