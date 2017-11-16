Кудрин объяснил свои слова о нехватке денег на пенсии в России

23:07 16 ноября 2017 0

Кудрин обратился к своим коллегам из ПФР через Twitter Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин пояснил слова по поводу нехватки средств на пенсии у государства. На своей странице в Twitter экономист попросил внимательнее читать его интервью.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на „горячие“ заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — написал Кудрин.

Ранее Кудрин признался, что у России не осталось механизмов, кроме повышения пенсионного возраста, чтобы выполнять социальные обязательства. Политик подчеркнул, что за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год). Почти столько же в стране тратят на образование.

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали заявление Кудрина. «У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объёме. Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует RT пресс-секретаря ПФР Маргариту Нагогу.