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21 ноября 2017
20 ноября 2017
09:00  21 ноября 2017 0

Конфликт патриарха с духовником Путина, россияне погрязли в долгах, ямальского школьника затравили в соцсетях. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Февраль. Часть II, граффити, пенсионерка, бабушка, русские, фашизм
Прокуратура и Минобрнауки проверят выступление ямальского школьникаФото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня 21 ноября. И вот главное к этому часу:

В Югре с рабочим визитом побывали Сечин и Медведев. Большая часть разговора губернатора Натальи Комаровой с главой кабмина проходила за закрытыми дверями, но нам удалось кое-что узнать.

Патриарх Кирилл заговорил о скором конце света. Он призвал деятелей искусства не приближать его и припомнил революцию. Эксперты рассказали «URA.RU», какой сигнал послали православным россиянам и как эти слова должны скрыть конфликт патриарха Кирилла с личным духовником Владимира Путина.

Ямальского школьника, выступившего с речью в Бундестаге, затравили в соцсетях. Парню советуют съездить в Освенцим, а родителям — «вразумить» ребенка. Жестко высказался о мальчике даже известный политолог. Но появилось, пожалуй, самое главное мнение — скандал прокомментировала мать школьника.

Россияне погрязли в долгах — 57% граждан имеют непогашенный кредит. Екатеринбуржцы в этом печальном топе лидируют — жители уральской столицы вынуждены брать займы даже на повседневные нужды. Эксперты объяснили «URA.RU», почему это происходит.

Хакеры выложили в Сеть фото обнаженной певицы Рианны. Но этого было мало, и они жестко поглумились над девушкой.

На выборах президента будет еще один кандидат — знаменитая ведущая челябинских «порнопрогнозов» Лариса Сладкова. Посмотреть на экстравагантную претендентку можно тут.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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