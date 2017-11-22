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22 ноября 2017
21 ноября 2017
01:37  22 ноября 2017 0

Главу «Христианского государства» оставили под стражей

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Оставить Калинина под арестом просили следователиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хамовнический суд Москвы продлил арест руководителя «Христианского государства» Александра Калинина. Обвиняемый в деле об экстремизме останется под стражей как минимум до 23 декабря этого года.

Решение о продлении срока ареста Калинина было принято по просьбе следователей.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок ареста Калинину на один месяц, то есть до 23 декабря», — приводит kp.ru решение судьи Константина Похилько.

Ранее сообщалось, что на лидера «Христианского государства» Александра Калинина заведено уголовное дело об экстремизме. Поводом для расследования послужили угрозы прокатчикам за показ «Матильды» Алексея Учителя. При расследовании обстоятельств дела стало известно, что Калинин ранее уже был осужден и отбывал наказание за убийство, разбой и подделку документов.

Наталья Полетавкина
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