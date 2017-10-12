На лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

На арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» лидера «Христианского государства» Александра Калинина завели уголовное дело об экстремизме.
Следователи пришли к выводу, что собранные факты дают основания заподозрить его в экстремизме и начать расследование, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Поводом для этого стала экспертиза опубликованного в Сети видеоролика, в котором Александр Калинин оскорбляет мусульман.
Как напоминает телеканал RT, Александр Калинин был арестован 23 сентября, ему предъявлено обвинение в принуждении к совершению сделки. Он подозревается в том, что навязывал кинотеатрам услуги охраны от имени своей организации, а в противном случае угрожал сорвать показы фильма «Матильда».
Ранее лидер «Христианского государства» успел отсидеть за убийство соседки и кражи у нее 75 тысяч рублей в 2002 году. За это он пробыл 8,5 лет в колонии строгого режима.