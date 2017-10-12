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12 октября 2017
18:43  12 октября 2017 0

На лидера «Христианского государства» завели дело об экстремизме

Поводом стала экспертиза видеоролика Александра КалининаФото: страница Александра Калинина «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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На арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» лидера «Христианского государства» Александра Калинина завели уголовное дело об экстремизме.

Следователи пришли к выводу, что собранные факты дают основания заподозрить его в экстремизме и начать расследование, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Поводом для этого стала экспертиза опубликованного в Сети видеоролика, в котором Александр Калинин оскорбляет мусульман.

Как напоминает телеканал RT, Александр Калинин был арестован 23 сентября, ему предъявлено обвинение в принуждении к совершению сделки. Он подозревается в том, что навязывал кинотеатрам услуги охраны от имени своей организации, а в противном случае угрожал сорвать показы фильма «Матильда».

Ранее лидер «Христианского государства» успел отсидеть за убийство соседки и кражи у нее 75 тысяч рублей в 2002 году. За это он пробыл 8,5 лет в колонии строгого режима.

Игорь Чукреев
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