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23 ноября 2017
21:38  23 ноября 2017 0

«Газпром» дотянул «Турецкий поток» до самой Турции

Бренды ПМЭФ, газпром
«Газпром» рассказал о продвижении строительства на своем сайтеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская энергетическая корпорация «Газпром» начала строительство «Турацкого потока» в экономической зоне Турции. Информацию об этом компания разместила на своем официальном сайте.

«С 7 мая уложено суммарно по двум ниткам более 520 км газопровода. В настоящее время работы ведутся уже в экономической зоне Турции. „Турецкий поток“ позволит диверсифицировать маршруты поставок газа и будет способствовать повышению энергетической безопасности Европы», — сообщает «Газпром».

Ранее «Национальная служба новостей» информировала о том, что корпорация довела «Турецкий поток» до границы России. Укладку первой нитки должны закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. По второй нитке, укладку которого должны завершить в 2019 году, газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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