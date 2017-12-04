Сведения о льготах россиян привяжут к платежным картам

04:53 04 декабря 2017 0

Новая опция позволит приобретать лекарства по льготной цене, не предъявляя дополнительных справок и удостоверений Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Всем россиянам, имеющим право на приобретение продуктов и лекарств по льготным расценкам, будет присваиваться персональный идентификатор. Вопрос о том, в какой именно форме будет существовать идентификатор, сейчас решается Центробанком.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в ассоциации «Финтех» и Банке России, рассматриваются два возможных варианта идентифицировать льготника — по платежной банковской карте или по телефонной сим-карте. И в том и в другом случае для регистрации требуется подтверждение личности владельца при помощи паспорта. Нововведение обещает дополнительные удобства: не нужно будет постоянно носить с собой подтверждающие документы — в настоящее время граждане, имеющие право на льготы, обычно пользуются либо специальными удостоверениями (например, пенсионными), либо справками.

Однако эксперты больше сходятся во мнении, что информацию о льготах проще и надежнее привязать к платежным картам: во-первых, не важно, к какой платежной системе будет принадлежать карта-идентификатор, а во-вторых, сим-карты гораздо чаще становятся предметом мошенничества.

Также решается вопрос, стоит ли создавать какую-то специальную систему идентификаторов, или достаточно будет использовать уже имеющийся страховой номер лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Пока специалисты сходятся во мнении, что СНИЛС предпочтительнее, так как не будет происходить дублирования систем идентификации, а в отличии от остальных документов, это выдается даже младенцам и не изменяется в течение жизни.

Задуманное нововведение, правда, несет дополнительные риски: с электронных носителей персональные данные, в том числе ID, могут быть украдены и использованы злоумышленниками для своей выгоды.

После того, как все стороны вопроса будут проработаны, необходимо будет внести в действующие законодательство соответствующие поправки. Впрочем, произойдет это еще не скоро: в Минфин РФ пока нет никакой информации о подобных инициативах, сообщает издание.