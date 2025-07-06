Россиянам перестали выдавать киргизские паспорта

В Кыргызстане перестали давать гражданство гражданам Российской Федерации. Об этом проинформировал консультант по паспортным вопросам республики Михаил Жуховицкий. По его утверждению, оформление документов по заявлениям, поданным после 24 января, в настоящее время недоступно.
"Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок", — написал он в telegram-канале
Получение паспортов Киргизии ранее предоставляло гражданам Российской Федерации возможность открывать счета в иностранных банках, оформлять визы и вести предпринимательскую деятельность за рубежом. Однако, как отметил Жуховицкий, с января текущего года Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел Киргизии не удовлетворили ни одного обращения от граждан России.
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