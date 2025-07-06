Россиянам перестали выдавать киргизские паспорта

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Россиянам временно остановили выдачу паспортов Киргизии
Россиянам временно остановили выдачу паспортов Киргизии Фото:

В Кыргызстане перестали давать гражданство гражданам Российской Федерации. Об этом проинформировал консультант по паспортным вопросам республики Михаил Жуховицкий. По его утверждению, оформление документов по заявлениям, поданным после 24 января, в настоящее время недоступно.

"Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок", — написал он в telegram-канале

Получение паспортов Киргизии ранее предоставляло гражданам Российской Федерации возможность открывать счета в иностранных банках, оформлять визы и вести предпринимательскую деятельность за рубежом. Однако, как отметил Жуховицкий, с января текущего года Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел Киргизии не удовлетворили ни одного обращения от граждан России.

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В Кыргызстане перестали давать гражданство гражданам Российской Федерации. Об этом проинформировал консультант по паспортным вопросам республики Михаил Жуховицкий. По его утверждению, оформление документов по заявлениям, поданным после 24 января, в настоящее время недоступно. "Забудьте про Кыргызстан. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов. И все исполнители, посредники, чиновники это знают — собирают деньги под заведомый кидок", — написал он в telegram-канале Получение паспортов Киргизии ранее предоставляло гражданам Российской Федерации возможность открывать счета в иностранных банках, оформлять визы и вести предпринимательскую деятельность за рубежом. Однако, как отметил Жуховицкий, с января текущего года Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел Киргизии не удовлетворили ни одного обращения от граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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