Полиция Дагестана задержала подростка, готовившего теракт у здания МВД

Полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта у здания МВД в городе Буйнакске (Дагестан). Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на совершение преступления террористической направленности на основании материалов, собранных региональными управлениями ФСБ и МВД. По данным следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель Дагестана запланировал теракт и забрал в заранее определенном месте самодельную бомбу. «Довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по Дагестану.
Как уточнили в следственном управлении, по решению суда подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательств по делу.
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