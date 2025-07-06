Полиция Дагестана задержала подростка, готовившего теракт у здания МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Против задержанного несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело
Против задержанного несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело Фото:

Полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта у здания МВД в городе Буйнакске (Дагестан). Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на совершение преступления террористической направленности на основании материалов, собранных региональными управлениями ФСБ и МВД. По данным следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель Дагестана запланировал теракт и забрал в заранее определенном месте самодельную бомбу. «Довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по Дагестану.

Как уточнили в следственном управлении, по решению суда подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательств по делу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта у здания МВД в городе Буйнакске (Дагестан). Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике. По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на совершение преступления террористической направленности на основании материалов, собранных региональными управлениями ФСБ и МВД. По данным следствия, в марте 2025 года несовершеннолетний житель Дагестана запланировал теракт и забрал в заранее определенном месте самодельную бомбу. «Довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по Дагестану. Как уточнили в следственном управлении, по решению суда подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательств по делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...