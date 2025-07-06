«Истории с огурцами завораживают»: Азиза назвала причину успеха Малахова

Певица Азиза: Андрей Малахов смог точно прочувствовать настроение общества
© Служба новостей «URA.RU»
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Азиза раскрыла секрет популярности Андрея Малахова
Азиза раскрыла секрет популярности Андрея Малахова Фото:

Зрительский интерес к программам Андрея Малахова не падает уже много лет. Согласно исследованиям, шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» еженедельно занимают лидирующие позиции в рейтинговых таблицах. Певица Азиза, не раз становившаяся участницей песенных программ Малахова, в разговоре с корреспондентом URA.RU объяснила причину такой большой популярности этих шоу.

«Программы настоящие, — говорит Азиза. — Это не шоу, а — реальная жизнь. Жизнь настоящих людей. Поэтому и „Привет, Андрей!“, и „Песни от всей души“ близки народу. Зрителям всегда нравилось все ненадуманное. Люди устали от бутафории, им хочется доброты и искренности. Они все это находят в программах Андрюши. Там можно и петь, и наблюдать. Например, за тем, как и с каким посылом живут другие люди. Все эти истории с курочками, яйцами, помидорами, огурцами и кроликами, конечно, завораживают, удивляют и вдохновляют».

«Плюс ко всему, Андрей приглашает к себе в студию представителей разных национальностей, — продолжает Азиза. — Это очень правильно, потому что у нас Россия — многонациональная. То есть Андрюша, может быть, сам того не ведая, объединяет людей разных народов нашей большой страны и не только».

Азиза: Андрей Малахов, по сути, объединяет разные народы нашей большой страны
Азиза: Андрей Малахов, по сути, объединяет разные народы нашей большой страны
Фото:

«Вот, например, когда я буквально несколько недель назад участвовала в его передаче, в студии были люди из разных регионов и даже из бывших республик СССР, — продолжает Азиза. — Из Белоруссии наши братья-ребята приезжали, которые мне подарили алый парус. Он теперь стоит у меня дома на самом видном месте».

Азиза уверена: наш народ испытывает ностальгию по тому времени, когда все жили в мире и согласии, дружно и весело, одной большой семьей, помогая и поддерживая друг друга. Поэтому программы Малахова смотрят: они позволяют вернуться в мир беззаботного прошлого. Но уже в настоящем времени. Андрей и его помощники-продюсеры очень точно почувствовали настроение русского народа.

Азиза говорит, что она и сама, если позволяет график, смотрит программы Малахова и каждый раз изумляется от увиденного. «Это мои любимые передачи, — улыбается артистка. — А уж, когда я в них принимаю участие, то душой, телом, мозгами, сознанием, всеми чакрами своего тела и своей души наполняюсь и гармонизируюсь там. А потом делюсь этой жизненной энергией со своими зрителями».

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Зрительский интерес к программам Андрея Малахова не падает уже много лет. Согласно исследованиям, шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» еженедельно занимают лидирующие позиции в рейтинговых таблицах. Певица Азиза, не раз становившаяся участницей песенных программ Малахова, в разговоре с корреспондентом URA.RU объяснила причину такой большой популярности этих шоу. «Программы настоящие, — говорит Азиза. — Это не шоу, а — реальная жизнь. Жизнь настоящих людей. Поэтому и „Привет, Андрей!“, и „Песни от всей души“ близки народу. Зрителям всегда нравилось все ненадуманное. Люди устали от бутафории, им хочется доброты и искренности. Они все это находят в программах Андрюши. Там можно и петь, и наблюдать. Например, за тем, как и с каким посылом живут другие люди. Все эти истории с курочками, яйцами, помидорами, огурцами и кроликами, конечно, завораживают, удивляют и вдохновляют». «Плюс ко всему, Андрей приглашает к себе в студию представителей разных национальностей, — продолжает Азиза. — Это очень правильно, потому что у нас Россия — многонациональная. То есть Андрюша, может быть, сам того не ведая, объединяет людей разных народов нашей большой страны и не только». «Вот, например, когда я буквально несколько недель назад участвовала в его передаче, в студии были люди из разных регионов и даже из бывших республик СССР, — продолжает Азиза. — Из Белоруссии наши братья-ребята приезжали, которые мне подарили алый парус. Он теперь стоит у меня дома на самом видном месте». Азиза уверена: наш народ испытывает ностальгию по тому времени, когда все жили в мире и согласии, дружно и весело, одной большой семьей, помогая и поддерживая друг друга. Поэтому программы Малахова смотрят: они позволяют вернуться в мир беззаботного прошлого. Но уже в настоящем времени. Андрей и его помощники-продюсеры очень точно почувствовали настроение русского народа. Азиза говорит, что она и сама, если позволяет график, смотрит программы Малахова и каждый раз изумляется от увиденного. «Это мои любимые передачи, — улыбается артистка. — А уж, когда я в них принимаю участие, то душой, телом, мозгами, сознанием, всеми чакрами своего тела и своей души наполняюсь и гармонизируюсь там. А потом делюсь этой жизненной энергией со своими зрителями».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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