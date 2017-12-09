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09 декабря 2017
08 декабря 2017
10:45  09 декабря 2017 0

Трамп отказался «защищать от России» страны НАТО, которые экономят на военных расходах

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , американский флаг, трамп дональд
Президент США считает НАТО устаревшей организациейФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон не собирается защищать страны НАТО, которые экономят на военных расходах. Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон планирует держаться подальше от авантюр союзников, ведущих к Третьей мировой войне.

«Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было — с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит», — цитирует Трампа РИА «Новости».

В беседе с журналистами Трамп напомнил о своем требования к странам НАТО, не желающим раскошеливаться на общую безопасность. «Если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе, они заявили, что Трамп груб с нашими союзниками. Так это они грубы с нами, они не платят!» — добавил Трамп.

Президент США также отметил, что основные претензии Белого дома по недофинансированию НАТО относятся к Германии. Трамп уже поднимал вопрос о увеличении военных расходов ФРГ в беседе с Ангелой Меркель, однако стороны не смогли договориться.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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