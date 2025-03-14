Песков раскрыл URA.RU мнение о маркировке иностранных брендов

В Кремле вряд ли поддержат идею введения специальной маркировки для брендов, которые ушли из России после введения санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, о предложении главы Ассоциации производителей детских товаров Михаила Ветрова.
«Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей. [Президентом] все было сказано четко: мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили зарубежные инвесторы. Но теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы ни в коем случае не допустим, чтобы в тех нишах, которые оставлены вот этими иностранцами и которые заняты нашим бизнесом, что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете, и мы будем всячески защищать их интересы. А инвесторов, да, мы ждем, рынок для них открыт, но мы будем учитывать наш опыт», — подчеркнул Песков.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, Михаил Ветров предложил Минпромторгу ввести специальную маркировку для брендов, которые вернутся в Россию. Он предлагает размещать надпись «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России» на входе на объекты иностранных компаний.
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