Песков: санкции против Ирана незаконны

Санкции против Ирана, введенные Соединенными Штатами Америки, являются незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнюю встречу РФ, Китая и Ирана в Пекине.
«Все санкции и ограничения являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также заявил, что все доклады по итогам переговоров в Пекине будут предоставлены президенту Владимиру Путину. Сейчас, по его словам, продолжаются поиски возможных вариантов мирного урегулирования иранского досье. Песков также подчеркнул, что иранские партнеры имеют право на развитие мирной атомной энергетики. При этом он добавил, что иранская сторона никогда не заявляла о намерении создать ядерное оружие для собственного пользования. В этом контексте он отметил важность соблюдения международных обязательств и диалога.
Сегодня Россия, Китай и Иран провели переговоры в Пекине, где обсудили ядерную программу Ирана и отмену международных санкций. Глава китайского МИДа Ма Чжаосюй отметил, что страны провели углубленный обмен мнениями по этим вопросам. В 2015 году был подписан план, ограничивающий ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций, однако в 2018 году США вышли из сделки и ввели новые ограничения.
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