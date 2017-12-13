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13 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:22  13 декабря 2017 0

Две толпы мигрантов избили друг друга в столичном кафе. Есть пострадавшие

Операция
Полиция задержала мигрантов (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юго-западе Москвы, в одном из кафе на Севастопольском проспекте, произошла массовая драка. Правоохранительные органы задержали 12 мигрантов — выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

Два человека были госпитализированы, остальные пострадавшие отделались лёгкими травмами головы и ушибами лица. Один из участников потасовки был отпущен после оказания медпомощи. По предварительной информации, конфликт произошёл на бытовой почве, однако точная причина пока не известна, передает Life.ru.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о другой столичной массовой драке с участием мигрантов, которая произошла вблизи торгового центра «Москва». Полицией были задержаны десятки, а по другим данным, сотни иностранцев.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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