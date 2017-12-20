Российские военные наблюдатели покинули Украину

07:34 20 декабря 2017 0

Офицеры покинули территорию Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Российские офицеры Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе покинули Украину и вернулись в Россию.

Как сообщает RT, группа российских офицеров пересекла границу между двумя государствами в пункте пропуска «Нехотеевка». Дальше россияне планируют отправится в Москву.

Военнослужащие должны были покинуть Донбасс еще накануне, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако не смогли выбраться из ДНР на подконтрольную Украине территорию из-за обстрелов.