В США стартовали продажи «умного белья»

02:31 11 января 2018 0

Трусы и бюстгалтеры со встроенными датчиками помогут следить за организмом и управлять «умным домом» Фото: Youtube, скриншот видео Tech Feed

Американская компания Miant начала принимать предзаказы на «умное белье» нового поколения. Разработчики считают, что трусы и бюстгалтеры Skiin будут помогать владельцу полностью контролировать биологические процессы в организме, а также настраивать график активности хозяина, учитывая его биологические ритмы.

Как сообщает Nation News, в белье встроены специальные сенсоры. Они контролируют температуру тела, сердцебиение, давление, физическую активность, потоотделение. Далее все происходит по алгоритму, аналогичному «умным» часам и браслетам — данные передаются в смартфон через беспроводное соединение и анализируются специальным мобильным приложением.

Кроме контроля за биологической активностью владельца, «умное» белье может взаимодействовать с системой «умный дом»: подстраивать температуру среды или подбирать музыкальный плейлист. Цена новинки в мужском и женском вариантах варьируется от 279 до 345 долларов США, пишет «Экономика сегодня».