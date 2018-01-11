{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
02:31  11 января 2018 0

В США стартовали продажи «умного белья»

Трусы и бюстгалтеры со встроенными датчиками помогут следить за организмом и управлять «умным домом»Фото: Youtube, скриншот видео Tech Feed

Американская компания Miant начала принимать предзаказы на «умное белье» нового поколения. Разработчики считают, что трусы и бюстгалтеры Skiin будут помогать владельцу полностью контролировать биологические процессы в организме, а также настраивать график активности хозяина, учитывая его биологические ритмы.

Как сообщает Nation News, в белье встроены специальные сенсоры. Они контролируют температуру тела, сердцебиение, давление, физическую активность, потоотделение. Далее все происходит по алгоритму, аналогичному «умным» часам и браслетам — данные передаются в смартфон через беспроводное соединение и анализируются специальным мобильным приложением.

Кроме контроля за биологической активностью владельца, «умное» белье может взаимодействовать с системой «умный дом»: подстраивать температуру среды или подбирать музыкальный плейлист. Цена новинки в мужском и женском вариантах варьируется от 279 до 345 долларов США, пишет «Экономика сегодня».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров