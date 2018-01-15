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Главные новости Челябинской области
09:42  15 января 2018 1

Уралочка обеспечила России «золото» на чемпионате Европы. А себе — Олимпиаду

Россиянки впервые с 2015 года выиграли эстафету на чемпионате ЕвропыФото: Шорт-трек | Сборная России, VK
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Челябинка Екатерина Ефременкова выиграла золото чемпионата Европы по шорт-треку в составе национальной сборной в немецком Дрездене. Россиянки впервые с 2015 года выиграли эстафету на чемпионате Европы.

Помимо челябинки в российской команде были Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова и Эмина Малагич. Они пробежали дистанцию 3000 метров за 4 минуты 11,462 секунды и заняли высшую ступень пьедестала почета. Это золото для российской команды на турнире в Дрездене стало первым. Серебро досталось венгеркам, бронза — француженкам.

Воспитанницы челябинской спортшколы имени Лидии Скобликовой шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина — претендентки на участие в Олимпиаде-2018. В октябре 2017 года южноуральские спортсменки в составе национальной сборной выиграли бронзовые медали Кубка мира в Будапеште. Эти состязания были квалификационными к Играм в Южной Корее, отмечает 74.ru. Мужская сборная РФ по конькобежному спорту завоевала в Дрездене золотую медаль в командном спринте, напоминает «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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